Эксперт: Путин угрожает Януковичу

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло.

«Это может свидетельствовать о том, что Путин готовится к сценарию, что вскоре Янукович перестанет руководить в Украине, а к власти может прийти оппозиция, с которой ему было бы тогда легче договориться и работать», - сказал он.

Эксперт напомнил, что Россия пытается втянуть Украину в создаваемый ею Таможенный союз и получить контроль над украинской газотранспортной системой, против чего выступает нынешняя власть.

По его мнению, слова В.Путина о Ю.Тимошенко В.Янукович может воспринять как «угрозу пальцем».

«Если ты не хочешь этого сделать, то когда оппозиция придет к власти – и мы, например, поможем ей в этом, - то они это сделают», - предположил Я.Пекло.

Как сообщалось, 3 мая премьер и избранный Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы принять на лечение Ю.Тимошенко, если бы это разрешила украинская власть.