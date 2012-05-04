Пшонка признал, что Тимошенко голодает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Но «осложнений с ее здоровьем нет», добавил В.Пшонка.

При этом он сказал, что Ю.Тимошенко заявила персоналу Качановской колонии, что она не голодает.

«Когда Юлию Тимошенко спросили, голодает она или нет, она сказала: «Я не голодаю», - заявил В.Пшонка.

Вместе с тем он объяснил, что для человека, который в местах лишения свободы объявляет о голодовке, существуют определенные процедуры и условия, в частности этого человека «помещают в отдельную камеру, забирают холодильник, осуществляют надзор». Кроме того, как добавил генпрокурор, от голодающего лица должно поступить соответствующее официальное заявление.

При этом В.Пшонка заметил, что Ю.Тимошенко находится в камере не одна, а еще с двумя осужденными женщинами, «и вся еда находится в холодильнике».

Как сообщалось, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого поведения и применения физической силы во время ее принудительной госпитализации в харьковскую больницу.

Защитник экс-премьера, народный депутат Украины Андрей Кожемякин заявил, что Ю.Тимошенко специально не писала никаких заявлений о начале голодовки, чтобы «по отношению к ней не было насилия», в частности, принудительного кормления.