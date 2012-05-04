Прокурор Харьковщины не исключает, что Тимошенко сама поставила себе синяки
Прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин не исключает, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко сама могла нанести себе телесные повреждения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Материалы проверки свидетельствуют о том, что мы не исключаем такого случая. Что она сама могла себе их нанести», - сказал Г.Тюрин.
В свою очередь генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, дополняя слова своего подчиненного, напомнил о том, что нет результатов судебно-медицинской экспертизы, от прохождения которой Ю.Тимошенко трижды отказалась.
«Если бы было разрешение и согласие (на проведение СМЭ со стороны Ю.Тимошенко – УНИАНА), то там бы стоял такой вопрос», - сказал он.
Как сообщалось, в ночь на 21 апреля Ю.Тимошенко принудительно была перевезена в Центральную клиническую больницу №5 "Укрзалізниці" Харькова без ее как устного, так и письменного согласия.
24 апреля Ю.Тимошенко в своем письме из Качановской колонии сообщила подробности "ночной спецоперации", вследствие которой ей были нанесены телесные повреждения. Экс-премьер также объявила голодовку в знак протеста против применения физической силы в отношении нее.
В тот же день в присутствии начальника Качановской колонии Ю.Тимошенко дала согласие представителю омбудсмана на внешний осмотр мест телесных повреждений. Во время внешнего осмотра было установлено наличие кровоподтеков на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера кровоподтек в области живота.