Прокурор Харьковщины не исключает, что Тимошенко сама поставила себе синяки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Материалы проверки свидетельствуют о том, что мы не исключаем такого случая. Что она сама могла себе их нанести», - сказал Г.Тюрин.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, дополняя слова своего подчиненного, напомнил о том, что нет результатов судебно-медицинской экспертизы, от прохождения которой Ю.Тимошенко трижды отказалась.

«Если бы было разрешение и согласие (на проведение СМЭ со стороны Ю.Тимошенко – УНИАНА), то там бы стоял такой вопрос», - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 21 апреля Ю.Тимошенко принудительно была перевезена в Центральную клиническую больницу №5 "Укрзалізниці" Харькова без ее как устного, так и письменного согласия.

24 апреля Ю.Тимошенко в своем письме из Качановской колонии сообщила подробности "ночной спецоперации", вследствие которой ей были нанесены телесные повреждения. Экс-премьер также объявила голодовку в знак протеста против применения физической силы в отношении нее.

В тот же день в присутствии начальника Качановской колонии Ю.Тимошенко дала согласие представителю омбудсмана на внешний осмотр мест телесных повреждений. Во время внешнего осмотра было установлено наличие кровоподтеков на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера кровоподтек в области живота.