Турчинов: Тимошенко никогда не будет играться в игрушки Банковой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Юлия Владимировна никогда не будет играться в игрушки, которые предлагает или Администрация Президента, или с их согласия представители этих заведений, в частности Качановской тюрьмы. Именно поэтому она не хочет иметь с ними дела и работать именно по тому сценарию, который хотят они нарисовать. Кроме того, представители Качановской колонии, или те, кто озвучивает их позицию. в частности, уже прозвучали угрозы относительно искусственного кормления и, я так понимаю, что они могут готовить очередное насилие над Юлией Владимировной», - сказал А.Турчинов.

В свою очередь защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко отметил то, что Ю.Тимошенко за время голодовки заметно похудела, большей частью лежит, она только пьет воду. С.Власенко подчеркнул, что он не может точно сказать, насколько похудела Ю.Тимошенко, но отметил, что перед началом голодовки Ю.Тимошенко весила 59 килограммов.

Также С.Власенко отметил, что сегодня к Ю.Тимошенко в Качановскую колонию не смогла попасть ее дочь без объяснения причин, хотя вчера Евгения Тимошенко сообщила работникам Качановской колонии о том, что она хочет посетить мать.

Как сообщалось, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время ее принудительной госпитализации в харьковскую больницу.