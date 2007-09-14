Горбулин: здесь даже не 220, а все 380 вольт

Экс-секретари СНБО Владимир ГОРБУЛИН и Виталий ГАЙДУК считают, что решение Совета национальной безопасности и обороны об увольнении министров выполнить невозможно.

В частности, В.ГАЙДУК в разговоре с корреспондентом УНИАН назвал соответствующее решение СНБО надуманным. Он заметил, что решения СНБО являются обязательными к исполнению, но в данном случае нет механизма выполнения этого решения.

В.ГАЙДУК убежден, что решение об увольнении министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА можно решить только одним способом – премьер-министр может на основании решения СНБО внести соответствующее представление в Верховную Раду. «Будет ли выполнять премьер-министр такое решение, я сомневаюсь, поскольку правительство коалиционное и политическая сила, которую представляет министр, может заявить о выходе из коалиции», - сказал В.ГАЙДУК.

Он раскритиковал само решение СНБО от 4 сентября, подчеркнув, что министры на сегодняшний день являются политическими фигурами и не несут никакой ответственности, в соответствии с украинским законодательством.

В.ГАЙДУК высказался за необходимость введения должностей госсекретарей и государственных служащих, которые бы отвечали за выполнение поставленных перед министерством задач. По его словам, это нормальная система, которая работает во всех развитых странах.

В то же время, В.ГАЙДУК заметил, что оставлять министров политическими фигурами и вводить должности госсекретарей можно лишь после того, как будет реформирована вся система и министерства будут отвечать лишь за стратегию развития отрасли.

Говоря непосредственно о решении по Н.РУДЬКОВСКОМУ и Н.ШУФРИЧУ, он отметил, что не знает, виновны или невиновны министры, но он выразил удивление, почему на заседании СНБО они отсутствовали. «Возможно, у них были аргументы», - заметил В.ГАЙДУК.

В свою очередь В.ГОРБУЛИН в интервью УНИАН сказал, что СНБО создавалась именно для того, чтобы консолидировать деятельность органов власти в вопросах, которые относятся к национальной безопасности и обороне. По его убеждению, решение СНБО может носить лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

По словам В.ГОРБУЛИНА, учитывая высокую «политизацию в обществе – я думаю, что здесь даже не 220, а все 380 вольт - мы имеем такие случаи, когда заседание СНБО и решение, которое принято, и указ по этому поводу, не выполняются». В.ГОРБУЛИН отметил, что это невозможно в любой другой демократической стране.

Он убежден, что после того, когда улягутся политические страсти СНБО начнет работать в обычном режиме, «и все те, кто сегодня ругает СНБО, поймут, что во всех странах есть этот орган, и он приносит большую пользу».

Как сообщал УНИАН, 4 сентября СНБО признала необходимым отстранить Н.РУДЬКОВСКОГО от исполнения полномочий министра транспорта и Н.ШУФРИЧА - от исполнения полномочий министра по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ было поручено принять меры для выполнения указанных решений СНБО.

6 сентября Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указы, которыми ввел в силу решения СНБО об отстранении Н.РУДЬКОВСКОГО и Н.ШУФРИЧА от исполнения полномочий министров.