Янукович хочет, чтобы Ющенко объяснил, где брать дополнительные деньги

Премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО конкретизировать дополнительные источники поступления доходов в бюджет для обеспечения финансирования президентских социальных инициатив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил журналистам в Шостке Сумской области, комментируя заявление Секретариата Президента о том, что Президент В.ЮЩЕНКО не подпишет закон о государственном бюджете на 2008 год, предлагаемый правительством В.ЯНУКОВИЧА.

«Я хочу, чтобы Президент сказал, что он сделал в 2005 году вместе с правительствами ТИМОШЕНКО и ЕХАНУРОВА. Где была доходная часть бюджета и его социальные инициативы?», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства подчеркнул, что действующий Кабинет министров никогда не брал на себя обязательств, которые не мог выполнить. «Если мы берем обязательства по увеличению бюджета на 50 млрд. грн., то в эти деньги мы вкладываем уровень социальной помощи и направляем эти средства на развитие. Если у него (Президента – УНИАН) есть дополнительные предложения, я хотел бы, чтобы он показал, как можно заработать еще дополнительные средства, а потом их распределять», - добавил он.