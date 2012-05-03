В Бундестаге призывают подать иск против Украины

14:35, 03 мая 2012
Политика
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Пресс-секретарь фракции ХДС/ХСС по внешней политике в Бундестаге Филипп Мисфельдер призвал Германию подать на Украину жалобу в Европейский суд по правам человека из-за обращения с Юлией Тимошенко.

Филипп Мисфельдер

Об этом сообщает «Тиждень» со ссылкой на Das Handelsblatt.

Ф.Мисфельдер предложил, чтобы Германия обсудила возможность иска против Украины вместе со своими европейскими партнерами. По его словам, дела в отношении Ю.Тимошенко и ее лечения в тюрьме нарушают Европейскую конвенцию по правам человека, которая гарантирует право на справедливое судебное рассмотрение и запрещает пытки и нечеловеческое поведение. Украина же является членом Конвенции с 1997 года и обязалась уважать основные права человека.

«При защите прав человека необходимо использовать более острый меч, чем просто призывы к бойкоту», - считает Ф.Мисфельдер.

Такое предложение, вместе с тем, вызвало волну критики среди представителей других партий. «Условия содержания под стражей отдельных представителей оппозиции, какими бы значимыми они ни были, пока не вели к тому, чтобы одна страна судилась с другой. А мнение о том, что Германия без согласия ЕС, особенно наших польских соседей, будет стремиться к такой массивной конфронтации с Украиной, свидетельствует о том, что идея господина Мисфельдера является, мягко говоря, непродуманной», - заявил председатель фракции Свободных демократов в Европейском парламенте Александр Граф Ламбсдорф.

По словам А.Ламбсдорфа, поводом к таким жалобам в прошлом были войны или терроризм между государствами-участниками. Кроме того, об условиях содержания Ю.Тимошенко давно известно, но Ф.Мисфельдер ранее по этому поводу не высказывался.

«Безусловно, это совпадение, что такая идея посетила его именно сейчас, накануне чемпионата Европы», - отметил евродепутат.

В соответствии со статьей 33 Конвенции, каждое государство-участник может подать в Страсбургский суд на другую страну-участницу, которая, как предполагается, нарушает Конвенцию по правам человека. Впрочем, такие иски являются редкими. За более чем 60-летнюю историю суда было подано всего 16 таких жалоб. Обычно страны подают жалобы из-за нарушения прав собственных граждан в других странах. В частности, такие жалобы уже подавали Ирландия против Великобритании, Кипр против Турции и Грузия против России.

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