Нидерланды будут бойкотировать Евро-2012

Об этом сообщает «Польское радио».

У.Розенталь подчеркнул, что сначала должна быть разрешена ситуация с заключением бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, а украинская власть должна гарантировать соблюдение демократических стандартов.

"Соблюдение прав человека - это обязанность правительства Украины, особенно как сохозяина Евро-2012", - сказано в коммюнике МИД Нидерландов.

«Польское радио» напоминает, что к бойкоту матчей Евро-2012 в Украине призывали бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и несколько немецких политиков, в частности, министр охраны окружающей среды Норберт Реттген. Из-за заключения Ю.Тимошенко в Украину не приедет также глава Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу.