Нидерланды будут бойкотировать Евро-2012
Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь заявил, что ни представители правительства, ни члены королевской семьи не поедут в Украину на матчи своей национальной сборной в рамках финальной части Евро-2012.
Об этом сообщает «Польское радио».
У.Розенталь подчеркнул, что сначала должна быть разрешена ситуация с заключением бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, а украинская власть должна гарантировать соблюдение демократических стандартов.
"Соблюдение прав человека - это обязанность правительства Украины, особенно как сохозяина Евро-2012", - сказано в коммюнике МИД Нидерландов.
«Польское радио» напоминает, что к бойкоту матчей Евро-2012 в Украине призывали бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и несколько немецких политиков, в частности, министр охраны окружающей среды Норберт Реттген. Из-за заключения Ю.Тимошенко в Украину не приедет также глава Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу.