Украинцы призывали поляков извиниться и простить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в специальном заявлении конгресса, который состоялся в Перемышле.

Авторы заявления обратили внимание на то, что некоторые ставят под сомнение даже общеизвестные исторические факты, в частности, оправдывая принудительное выселение украинцев с востока Польши в 1947 году.

"Гитлеровские и сталинские методы решения вопросов национальных меньшинств не могут быть оправданы и объяснены "высшей необходимостью". Зло остается злом и как зло должно осуждаться - независимо от исторического момента и политического строя", - говорится в заявлении.

В документе также сказано: "К полякам, которые на себе испытали несправедливость от украинских рук, к их близким и всем людям доброй воли обращаемся со словами единения. Прощаем и просим прощения".