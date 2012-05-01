Литвин считает, что у Польши и Украины одинаковая судьба

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время торжеств в Виннице по случаю Дня Полонии и поляков за рубежом.

«Считаю, что нынешний праздник является и украинским, поскольку у нас общие история и судьба», - сказал В.Литвин.

Руководитель парламента выразил уверенность в том, что будущее двух стран «также будет счастливым».

В.Литвин отметил, что уже тысячу лет Украина и Польша живут и творят рядом, внося весомый вклад в европейскую и мировую культуру. «Сегодня, когда мир стоит перед глобальными вызовами, исключительное значение имеет то, что составляет духовный, жизненный, национальный код каждого из наших народов, - сказал он. - Возрастает роль культуры, связей с исторической родиной, и я убежден, что сегодня именно тот момент, когда мы совместно должны творить духовную основу каждого из наших народов и вместе влиять на европейские процессы».

По его мнению, если Украина и Польша будут действовать вместе, то смогут многое сделать не только друг для друга, но и для стабильности и укрепления Европы и мира в целом.

В.Литвин убежден, что такие праздники, как нынешний, позволят двум народам сделать еще один шаг навстречу, лучше понять друг друга и понять общую ответственность за то, чтобы и страны, и мир были предсказуемыми.

В.Литвин также выразил уверенность в том, что будет активизирована и усилена межпарламентская составляющая украинско-польских отношений.

Как сообщали некоторые СМИ, из-за выступления Литвина в зал, где происходил праздничный концерт, долгое время не могла попасть часть приглашенных поляков, которые опоздали и которых не пускали в зал, пока В. Литвин не выступил.