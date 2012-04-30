УЕФА просит Суркиса достучаться до Януковича

Об этом шла речь на заседании наблюдательного совета УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

«Хотя Европейский футбольный союз - это спортивная организация, которая никогда не вмешивается в политические дела, он все таки попросил украинскую делегацию донести эту обеспокоенность до компетентных органов», - отмечается в сообщении.

На заседании наблюдательного совета также «тщательным образом рассматривалась ситуация с безопасностью вокруг турнира» и, в частности, в Украине в связи с недавними событиями в Днепропетровске.

«УЕФА получил четкие заверения правительств принимающих стран, что все необходимые шаги, которые будут гарантировать безопасность всех участников турнира от болельщиков до игроков, будут сделаны», - отмечается в сообщении.