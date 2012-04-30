Президент Еврокомиссии не приедет в Украину на Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Баррозу Пиа Ахренкильде Хансен в понедельник.

"Это очевидно, что на данный момент глава (Еврокомиссии) не имеет никакого намерения принимать участие в мероприятиях Евро 2012 в Украине", - сказала пресс-секретарь, слова которой приводит РАР.

Она отметила, что Еврокомиссия остается "очень сильно обеспокоена ситуацией в Украине", заметив, что ЕК планирует следить за дальнейшим развитием событий в этой стране - самым большим непосредственным восточным соседом ЕС.

Пресс-секретарь также напомнила, что руководитель дипломатического ведомства ЕС и вице-председатель ЕК Кэтрин Эштон обнародовала заявление, в котором критиковала избирательное правосудие в Украине, в частности, в контексте дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней политики из ряда европейских государств, в частности, из Германии и Италии призывали Евросоюз бойкотировать матчи Евро-2012, которые будут проходить в начале лета в Украине, из-за дела Юлии Тимошенко, которое они считают "политически мотивированным".

Справка УНИАН. Евросоюз призывает украинскую власть освободить Ю.Тимошенко с момента ее ареста в начале августа прошлого года, а последние призывы активизировались после сообщений об избиении бывшего премьера тюремщиками во время ее перевозки из колонии в больницу 20 апреля.