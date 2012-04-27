В Днепропетровск вылетел Пшонка
16:44, 27 апреля 2012Политика
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В Днепропетровск, где произошли взрывы, для координации усилий правоохранительных органов по раскрытия этого преступления, вылетел Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.
|Виктор Пшонка вылетел в Днепропетровск
Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Уголовное дело по фактам взрывов в Днепропетровске приняли к производству следователи Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщалось, сегодня в г. Днепропетровске произошли взрывы, которыми были травмированы лица, находившиеся вблизи мест происшествий.
По указанному факту прокурором Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УКУ (террористический акт).
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