В Днепропетровск вылетел Пшонка

16:44, 27 апреля 2012
Политика
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В Днепропетровск, где произошли взрывы, для координации усилий правоохранительных органов по раскрытия этого преступления, вылетел Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Віктор ПШОНКА

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Уголовное дело по фактам взрывов в Днепропетровске приняли к производству следователи Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщалось, сегодня в г. Днепропетровске произошли взрывы, которыми были травмированы лица, находившиеся вблизи мест происшествий.

По указанному факту прокурором Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УКУ (террористический акт).

 

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