В Днепропетровск вылетел Пшонка

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Уголовное дело по фактам взрывов в Днепропетровске приняли к производству следователи Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщалось, сегодня в г. Днепропетровске произошли взрывы, которыми были травмированы лица, находившиеся вблизи мест происшествий.

По указанному факту прокурором Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УКУ (террористический акт).