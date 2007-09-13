Ющенко: Кабмин проявил заниженную культуру планирования бюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство занизило макроэкономические показатели, заложенные при формировании проекта государственного бюджета на 2008 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Неправильный расчет макропоказателей, – в первую очередь, размера номинального ВВП, – может привести к существенной недооценке доходной части бюджета, а следовательно, к не совсем правильному бюджетному планированию на целый год, отметил В.ЮЩЕНКО в интервью журналистам сегодня во время рабочей поездки на Закарпатье.

«В 2007 году при расчете бюджета ошибка в обсчете ВВП составляла 85 млрд. грн., или 14% от абсолютного значения ВВП. Это заниженная культура планирования госбюджета. Это низкий профессионализм, который нужно останавливать с первого листа бумаги бюджета-2008», – заявил Президент Украины, прибавив, что «планирование дефицита бюджета на уровне 2,3% в то время, когда ВВП растет более чем на 8% – такое в мировой практике происходит редко. Я сказал бы, это есть непутевый подход к бюджетному и экономическому процессам».

Президент также выразил обеспокоенность по поводу того, что «правительство опять увлеклось заимствованиями». По словам главы государства, в прошлом году внешние заимствования Украины составляли 10 млрд. грн., в этом году правительство планирует осуществить еще 8,5 млрд. грн. таких заимствований. В.ЮЩЕНКО считает такую политику недопустимой. «Кабинет Министров должен понять, что каждое заимствование, которое мы делаем сегодня, это перенесение финансового груза на плечи наших детей, внуков», – отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Кабинет Министров одобрил проект Госбюджета на 2008 год с доходной частью свыше 250 млрд. грн., расходной, - 271,3 млрд. грн., дефицит бюджета увеличен с 2,18 до 2,33% ВВП.