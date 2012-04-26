Кто распорядился не пускать журналистов в ложу прессы ВР (документ)

В обращении лидеров четырех фракций парламентского большинства к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину не указана ни одна законодательная норма, которая бы обосновывала их просьбу не допускать журналистов в ложу прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, копию документа продемонстрировали представителям СМИ депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина".

В обращении четырех фракций большинства указывается, что "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС заблокировали работу Верховной Рады и потому проведение пленарных заседаний невозможно.

«В связи с этим просим дать поручение аппарату Верховной Рады Украины запретить доступ на балконы сессионного зала парламента (третий этаж) в дни проведения пленарных заседаний Верховной Рады, когда проведение таких заседаний невозможно из-за их блокирования», - говорится в обращении.

Документ подписали лидеры фракций Партии регионов Александр Ефремов, КПУ - Петр Симоненко, Народной партии - Игорь Шаров и председатель депутатской группы «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.

Как сообщал УНИАН, сегодня журналисты пришли в парламент и не попали в ложу прессына свои рабочие места.

Народный депутат Александр Сочка (фракция «БЮТ-Батькивщина») сообщил журналистам, что якобы лидер фракции Партии регионов А.Ефремов обратился с письмом к В.Литвину с просьбой не допускать журналистов в ложу прессы.

По словам А.Сочки, «мы не исключаем, что им (парламентскому большинству) нужно будет сейчас разблокировать Верховную Раду любым способом, и сделать это так, чтобы ни украинские журналисты, ни украинские граждане, ни мировая общественность не увидели, как это будет сделано».

Он отметил, что разблокирование будет происходить, скорее всего, таким же способом, как и раньше, то есть с применением физической силы.