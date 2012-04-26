В ВР усилили охрану, журналистов не пускают в ложу прессы

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Александр Сочка (фракция «БЮТ-Батькивщина») сообщил журналистам, что якобы лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов обратился с письмом к председателю ВР Владимиру Литвину с просьбой не допускать журналистов в ложу прессы.

По словам А.Сочки, «мы не исключаем, что им (парламентскому большинству) нужно будет сейчас разблокировать Верховную Раду любым способом, и сделать это так, чтобы ни украинские журналисты, ни украинские граждане, ни мировая общественность не увидели, как это будет сделано».

Он отметил, что разблокирование будет происходить, скорее всего, таким же способом, что и раньше, то есть с применением физической силы.

Как известно, на 10.15 запланирован брифинг председателя ВР В.Литвина.