Кожемякин: Соседку Тимошенко принуждали написать, что они подрались

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин.

«Я хотел, чтобы вы запомнили имя мужественного человека Юлии Константиновны Абапловой, которая вместе была с Юлией Владимировной до 20 апреля и помогала ей всегда. Шесть часов этого человека истязали, чтобы она подписала бумагу и сказала, что это была драка между Юлией Владимировной и ею лично, что это были разборки между ними лично в комнате», - сказал А.Кожемякин, говоря о том, как, по его мнению, руководство колонии пыталось скрыть инцидент.

Он подчеркнул, что Ю.Абаплова отказалась подписать такую бумагу, и именно за это она была переведена в другое, худшее помещение.

«За то, что она отказалась это сделать, ее без вещей, налегке перебросили в самую плохую общую камеру, общее помещение, где отбывают наказание все другие, и лишили каких-либо привилегий в этой колонии», - сказал А.Кожемякин.

Он допустил, что новые сокамерницы Ю.Тимошенко будут сотрудничать с руководством колонии. «Зная работу правоохранительной системы, я хочу сказать, что давно должны там сидеть и одна, и вторая в погонах. Они это сейчас сделали», - отметил А.Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 24 апреля заявила, что на прошлой неделе в колонии записали сфабрикованное интервью ее сокамерницы для телеканалов «Интер» и Первого национального.

«Неделя мою соседку ежедневно ломали и вынуждали это интервью записать на видеокамеру каналов «Интер» и Первый национальный или просто подписать его, но она стойко держалась и отказывалась это делать», - отметила она.

По словам Ю.Тимошенко, 23 апреля Ю.Абаплову забрали из камеры приблизительно в 19.00 и на протяжении «6 часов до часа ночи над ней издевались четыре садиста – трое из руководства колонии и один из харьковской пенитенциарной службы».

«Ей угрожали тюремным заключением ее сына, неприятностями для ее родителей, продлением срока заключения и переводом в нечеловеческие условия отбывания наказания», - отметила лидер БЮТ.

«Вернулась она в камеру в час ночи заплаканная, замученная, истощенная и полностью психологически раздавленная. Сломали ее на угрозах испортить жизни сыну», - написала Ю.Тимошенко.

Сегодня, 25 апреля, Государственная пенитенциарная служба сообщила, что в камеру Ю.Тимошенко перевели двух новых осужденных женщин.

Как сообщается на сайте ГПтС, «осужденная Ю.Абаплова, которая до вчерашнего дня проживала в одном помещении с осужденной Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии, была переселена в другое жилое помещение. Такое решение руководством колонии было принято на основании поданного личного письменного заявления самой осужденной Ю.Абапловой».

«Кроме того, сообщаем о том, что в камеру заключенной Ю.Тимошенко были переведены две другие осужденные, отбывающие наказания за экономические преступления: одна из которых осуждена за подделку банкнот, другая – за завладение чужим имуществом», - говорится в сообщении.