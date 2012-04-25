К Тимошенко подселили новых соседок

В камеру экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко перевели двух осужденных, которые отбывают наказания за экономические преступления. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины. Одна из них осуждена за подделку банкнот, другая – за завладение чужим имуществом.

При этом прежнюю "соседку" Тимошенко переселили в другое помещение. Такое решение руководством колонии было принято на основании поданного личного письменного заявления самой осужденной Ю.Абапловой.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 24 апреля заявила, что на прошлой неделе в колонии записали сфабрикованное интервью ее сокамерницы для телеканалов «Интер» и Первого национального.

«24.04 выйдет интервью моей соседки по камере Юлии Абапловой. Это интервью, но в значительно худшем виде, чем вы увидите, поступило к руководству колонии неделю назад из Администрации Президента", - написала Ю.Тимошенко в записке из колонии, которую получила "Украинская правда".

«Неделю мою соседку ежедневно ломали и вынуждали это интервью записать на видеокамеру каналов «Интер» и Первого национального или просто подписать его, но она стойко держалась и отказывалась это делать», - отметила она.

По словам Ю.Тимошенко, 23 апреля Ю.Абаплову забрали из камеры приблизительно в 19.00 и на протяжении «6 часов до часа ночи над ней издевались четыре садиста – трое из руководства колонии и один - из харьковской пенитенциарной службы».

«Ей угрожали тюремным заключением ее сына, неприятностями для ее родителей, продлением срока заключения и переводом в нечеловеческие условия отбывания наказания», - отметила лидер БЮТ.

«Вернулась она в камеру в час ночи заплаканная, замученная, истощенная и полностью психологически раздавленная. Сломали ее на угрозах испортить жизни сыну», - написала Ю.Тимошенко.

Ю.Тимошенко заверяет, что у нее нет проблем в отношениях с соседкой, а в интервью «нет ни слова правды».

Она попросила СМИ давать это интервью исключительно с ее комментарием.

Позже Национальная телекомпания Украины распространила сообщение, что не планировала и не осуществляла такой съемки не только в последнее время, но и ранее.