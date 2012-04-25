Карпачева решила громко хлопнуть дверью

Как сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека, об этом говорится в информации, направленной в Совет ООН по правам человека для второго цикла Универсального периодического обзора Украины, который будет рассмотрен осенью этого года.

"Поскольку Валерия Лутковская публично заявляла об отсутствии в Украине политических узников, Нина Карпачева, которая продолжает исполнять обязанности Уполномоченного по правам человека до принесения присяги новым омбудсменом, в который раз подтверждает свою позицию о существовании в Украине острых проблем, связанных с соблюдением прав и свобод человека, в частности, злоупотреблением арестами в отношении тысяч украинских граждан, в том числе бывших высокопоставленных должностных Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, Георгия Филипчука, Евгения Корнийчука, Валерия Иващенко и других при взятии их под стражу, а также во время содержания в пенитенциарных учреждениях", - говорится в сообщении.

В частности, Н.Карпачева отмечает, что нарушаются права на охрану здоровья, личную неприкосновенность, доступ к адвокату, предоставление медицинской помощи, а также право на обжалование ареста во время судебного заседания.

Действующий омбудсмен напоминает, что в 2011 году за защитой своих прав и свобод к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека обратились 164 тысячи лиц, что вдвое больше, чем в предыдущем году. "Анализ обращений к омбудсмену Украины свидетельствует: практически в любом нарушении прав и свобод человека присутствуют признаки дискриминации по тому или другому принципу. Уполномоченный по правам человека по результатам своего системного мониторинга делает вывод о грубом нарушении прав человека на справедливый суд, в первую очередь из-за хронического невыполнения судебных решений (полностью выполняется около трети решений национальных судов)", - подчеркивается в сообщении.

Н.Карпачева напоминает, что проблему злоупотребления правом на арест омбудсмен поднимала во время личной встречи в январе 2011 года с Президентом Украины. Трижды в марте–апреле 2011 года Уполномоченный по правам человека по этому вопросу выступала на коллегиях Генеральной прокуратуры и прокуратуры города Киева. В связи с этим в феврале 2011 года Уполномоченный по правам человека внесла представление Генеральному прокурору Украины, председателям Совета судей, Высшей квалификационной комиссии судей и Высшему совету юстиции о нарушении судами города Киева и Киевской области права заключенных на свободу и личную неприкосновенность, и рассмотрение дела на протяжении разумного срока.

"Уполномоченным по правам человека также осуществлялся постоянный мониторинг судебных процессов по делам всех высокопоставленных должностных лиц бывшего правительства, в частности Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, Валерия Иващенко, Евгения Корнийчука, Георгия Филипчука и других. Омбудсмен и ее представители присутствовали почти на всех судебных заседаниях по этим делам, неоднократно Уполномоченным по правам человека по каждому делу вносились акты реагирования относительно защиты прав бывших высокопоставленных должностных на охрану здоровья, медицинское обеспечение, свидание, свободу и личную неприкосновенность", - говорится в сообщении.

На официальном сайте также отмечается, что в 2009 году Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева получила высший аккредитационный статус ООН – статус "А". Это означает, что деятельность института украинского омбудсмена полностью отвечает Парижским принципам. А поэтому к ней будет приковано особое внимание осенью этого года во время рассмотрения Универсального периодического обзора.