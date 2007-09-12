Янукович считает, что Ахметов попал под раздачу

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что критика в адрес приватизации «Днепроэнерго» связана с предвыборной ситуацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Запорожье.

«Эта критика со стороны наших оппонентов связана с выборами и предвыборной ситуацией. Я хотел бы задать им один вопрос - почему они это не сделали, когда были у власти. Критиковать легче, чем что-то делать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства напомнил, что предприятие «Днепроэнерго» было объявлено банкротом «еще в 2005 году при правительстве Юлии ТИМОШЕНКО». По его словам, в течение этих лет предприятие находилось в стадии санации, имело высокий уровень задолженности по выплате зарплаты и по выплате кредитов.

«Когда мое правительство начало работать, мы начали искать способы оздоровления этого предприятия. Открыто, через СМИ, объявили конкурс. На конкурсной основе победило акционерное общество, которое заплатило 200 млн. долларов на погашение долгов и 200 млн. долларов - на развитие предприятия. За это они получили 28% акций», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что государство сохранило за собой контрольный пакет акций предприятия, который в будущем может быть продан не менее чем за 1 млрд. долларов.

Глава правительства считает, что предпринятые правительством меры позволили оздоровить экономику предприятия.

Справка УНИАН. Акционеры ОАО «Днепроэнерго» на собрании 27 августа решили увеличить уставный фонд предприятия на 52,07%, или на 51 млн. 85,85 тыс. грн. - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (учредителями являются ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», подконтрольные ООО «ДТЭК»). Увеличение уставного фонда произойдет путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. После увеличения уставный фонд компании будет поделен на 5 млн. 967 тыс. 432 акции номиналом 25 грн.

В результате допэмиссии, ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) консолидирует 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго».

В частности ООО «Инвестиционное общество», учредителями которого являются подконтрольные ДТЭК компании - ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», получит контроль над 34,243% акций (2 млн. 43 тыс. 434 шт.), а аффиллированная с ДТЭК кипрская компания DTEK Holdings Limited уменьшит свою долю с 15,262% до 10,036% (598 тыс. 895 шт. акций).

Государство в лице НАК «Энергетическая компания Украины» уменьшит свою долю в уставном фонде с 76,04% до 50,000% (2 млн. 983 тыс. 717 шт. акций). Еще 5,72% акций (341 тыс. 386 шт.) ОАО «Днепроэнерго» останутся под контролем других миноритарных акционеров общества.

Напомним, в интервью корреспонденту УНИАН заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрий ПРОДАН высказал мнение, что решение собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» о проведении дополнительной эмиссии акций общества может быть обжаловано в судебном порядке, поскольку оно принято в нарушение процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве.

Мажоритарный владелец Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК), которая открыто выступила инвестором санации ОАО «Днепроэнерго», Ринат АХМЕТОВ считает безосновательными обвинения в непрозрачности проведения санации предприятия.

ОАО «Днепроэнерго» - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

С 2003 года компания находится в процедуре санации. В июле Хозяйственный суд Запорожской области утвердил дополнения к плану санации предприятия, разрешив проведение допэмиссии ОАО «Днепроэнерго». Согласно новой редакции плана, санация предприятия продлена до 1 января 2008 года.

***В соответствии с абз. 2 ч. 4 ст. 17 Закона Украины «О банкротстве и возобновлении платежеспособности должника», со дня вынесения судом определения о начале санации должника прекращаются полномочия органов управления юридического лица. При этом полномочия органов управления передаются управляющему санацией. Органы управления должника на протяжении трех дней со дня принятия решения о санации и назначения управляющего санацией обязаны обеспечить передачу ему бухгалтерской и другой документации должника, печатей и штампов, материальных и других ценностей.

Управляющий санацией назначается комитетом кредиторов.