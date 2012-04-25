Власенко обнародовал вес Тимошенко, чтобы сравнить цифры после голодания

Об этом в эфире ток-шоу «Время: Итоги дня» на «5 канале» заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины», защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

«Голодание - это когда человек не ест, а не когда он пишет об этом заявление. Юлия Владимировна не принимает пищи, начиная с пятницы. Она это делает для того, чтобы привлечь внимание европейской и мировой общественности к тому, что происходит вообще в Украине. По ее мнению в Украине строится концентрационный лагерь», - заявил Власенко.

«Юлия Владимировна будет голодать столько, на сколько ей хватит сил. Она начинала голодовку, я могу сказать такую несколько некорректную подробность, ее вес был 59 килограммов. Давайте посмотрим, что будет в конце голодания», - добавил защитник экс-премьера.