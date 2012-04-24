Источник: Руководство ГПУ не планирует ехать разбираться с Тимошенко

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в ГПУ, заметив, что «пока нет целесообразности отправлять в Харьков работников центрального аппарата, поскольку всеми обстоятельствами занимается местная прокуратура и докладывает о них», - сказал собеседник агентства.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры нашему агентству сказали, что пока не имеют никакой информации относительно того, будет ли направляться такая группа в Качановскую колонию, и пообещали предоставить соответствующую информацию, как только она появится.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 апреля, Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была выдана выписка и около 13.00 22 апреля ее перевезли из больницы в Качановскую колонию.

Сегодня, 24 апреля, защитник С.Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном учреждении 20 апреля.

По словам адвоката, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны.

В то же время, заместитель начальника по производству Качановской колонии Игорь Ковпащиков на брифинге категорически отрицал применение физической силы к Ю.Тимошенко.