Тимошенко описала, как трое мужчин стягивали ее с кровати и били в живот

Соответствующее заявление Ю.Тимошенко изложила на 7 листках, фотокопию которых обнародовал сайт партии «Батькивщина».

«В пятницу, 20.04, после завершения рабочего дня мне отдали заключение немецких врачей профессоров П.Хааса и К.Н.Айнхойпля, которые отметили, что я не смогу поправить свое состояние здоровья в этой клинике, которую предложила украинская власть.

После получения заключения немецких врачей я в письменном виде сообщила начальнику колонии, устно наблюдательного прокурора и заместителя министра здравоохранения, что до встречи с моим защитником, учитывая содержание заключения, я не могу переезжать в больницу. Мы договорились, что такой переезд в больницу состоится в понедельник после общения с Сергеем Власенко.

Но приблизительно около 21.00 из тюремной камеры, где я находилась, вывели мою соседку, а через некоторое время после того ко мне зашли 3 мужчин крепкого телосложения. Они подошли к моей кровати, набросили на меня простыню и начали втроем стаскивать с кровати, применяя грубую физическую силу. От боли и отчаяния я, как могла, начала защищаться и получила через простыню сильный удар кулаком в живот, мне скрутили руки и ноги, подняли и потянули в простыне на улицу. Я думала, что наступили последние минуты моей жизни. От невыносимой боли в спине и страхе я начала кричать и звать на помощь, но никакой помощи я не получила. В какой-то момент от страшной боли я просто отключилась и пришла в сознание уже в больничной палате. В состоянии крайнего стресса я отказалась с кем бы то ни было до встречи с моими защитниками. На следующий день я отказалась от еды. Но встреча с защитниками так и не состоялась...», - написала Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 апреля, Ю.Тимошенко госпитализировали к ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля ее перевезли из больницы в Качановскую колонию.

Сегодня, 24 апреля, защитник С.Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном учреждении 20 апреля.

По словам адвоката, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны.

В то же время, заместитель начальника по производству Качановской колонии Игорь Ковпащиков на брифинге категорически отрицал применение физической силы к Ю.Тимошенко.

По его словам, Ю.Тимошенко писала заявление с просьбой о предоставлении медицинской помощи в стационаре. По решению международной медицинской комиссии, 20 апреля экс-премьера перевели в ЦКБ «Укрзалізниці», где она «от лечения отказалась», добавил И.Ковпащиков.

В свою очередь, начальник сектора здравоохранения Управления ГПтС в Харьковской области Дмитрий Курушин заявил, что по прибытию в больницу Ю.Тимошенко «не предъявляла претензий» и отказалась пройти медосмотр. «На видимых участках тела следов избиения замечено не было. В колонии она также отказалась от медицинского осмотра», - сказал Д.Курушин.

В свою очередь, прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин сегодня сообщил, что «прокурорская проверка не нашла подтверждения» того, что Ю.Тимошенко били и заламывали ей руки и ноги.

По его словам, экс-премьеру предложили медицински засвидетельствовать полученные травмы, однако она отказалась от услуг судебно-медицинского эксперта.

Г.Тюрин отметил, что Ю.Тимошенко предлагала работникам прокуратуры осмотреть полученные ею повреждения. Однако, по словам прокурора, в этом ей было отказано, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, осматривать заключенных имеет право только лицо одного с заключенным пола. «Было предложено ею, чтобы какие-то части тела осмотрел работник прокуратуры, на что было сказано, что это невозможно», - добавил он.

Г.Тюрин подчеркнул, что Ю.Тимошенко отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.