Пшонка примет удар ЕС на себя
17:15, 24 апреля 2012Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 25 апреля посетит Европарламент, где планирует принять участие во встрече парламентского клуба Украина-ЕС.
Виктор Пшонка ответит за всех
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приглашениях, поступивших от имени сопредседателя клуба, депутата Европарламента Александра Мирского на электронные ящики депутатов Европарламента.
Согласно приглашению, Генеральный прокурор Украины планирует ответить на вопросы по таким темам: “Законодательство Украины на пути интеграции в ЕС”, “Пути решения вопроса безвизового режима для украинских граждан”, “Украинский путь реформ”, “Интеграция Украины в ЕС” и “Вопрос относительно бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко”.
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