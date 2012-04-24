Пшонка примет удар ЕС на себя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приглашениях, поступивших от имени сопредседателя клуба, депутата Европарламента Александра Мирского на электронные ящики депутатов Европарламента.

Согласно приглашению, Генеральный прокурор Украины планирует ответить на вопросы по таким темам: “Законодательство Украины на пути интеграции в ЕС”, “Пути решения вопроса безвизового режима для украинских граждан”, “Украинский путь реформ”, “Интеграция Украины в ЕС” и “Вопрос относительно бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко”.