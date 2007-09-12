Ющенко снова запустил постановление Кабмина о системе учета граждан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о признании утратившим действие указа Президента от 30 августа 2007 года №799, которым было остановлено действие постановления Кабинета Министров от 27 июня №885. «О некоторых мерах, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, которая используется для обеспечения выполнения законов Украины».

Текст соответствующего указа от 7 сентября размещен сегодня на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины, остановив действие постановления Кабмина «О некоторых мерах, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, которая используется для обеспечения выполнения законов Украины», также обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о конституционности этого постановления.

В представлении Президент выразил убеждение, что Кабмин, издав указанное постановление, действовал вопреки Законам Украины «О Государственном реестре избирателей» и «О государственной статистике».