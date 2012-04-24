Ефремов выгораживает Ахметова
14:24, 24 апреля 2012Политика
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Ефремов говорит, что Ахметов не смог проголосовать за Лутковскую, поскольку решал служебные вопросы.
|У Ефремова был разговор с Ахметовым
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, почему Р.Ахметова не было на голосовании.
На вопрос журналистов, велась ли работа с народными депутатами по поводу явки в парламент Украины для голосования за кандидатуру Валерии Лутковской на пост омбудсмена, А.Ефремов ответил: «Я с отдельными депутатами разговаривал сам, чтобы они принимали участие в голосовании».
На уточняющий вопрос был ли у него разговор по этому поводу с Р.Ахметовым, А.Ефремов ответил: «Да у меня был разговор с Ринатом Леонидовичем по этому вопросу». «К сожалению, по служебным своим вопросам он не смог принять участие в голосовании сегодня», - сказал А.Ефремов.
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