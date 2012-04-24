Ефремов выгораживает Ахметова

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов говорит, что народный депутат Ринат Ахметов (фракция Партии регионов) не смог проголосовать за Валерию Лутковскую, поскольку решал служебные вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, почему Р.Ахметова не было на голосовании.

На вопрос журналистов, велась ли работа с народными депутатами по поводу явки в парламент Украины для голосования за кандидатуру Валерии Лутковской на пост омбудсмена, А.Ефремов ответил: «Я с отдельными депутатами разговаривал сам, чтобы они принимали участие в голосовании».

На уточняющий вопрос был ли у него разговор по этому поводу с Р.Ахметовым, А.Ефремов ответил: «Да у меня был разговор с Ринатом Леонидовичем по этому вопросу». «К сожалению, по служебным своим вопросам он не смог принять участие в голосовании сегодня», - сказал А.Ефремов.