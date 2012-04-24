Прокуратура проводит проверку по заявлению Тимошенко

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове.

Накануне С.Власенко заявил, что Ю.Тимошенко перевезли в больницу без ее устного или письменного согласия.

22 апреля около 12.40 Ю.Тимошенко возвратили из больницы в колонию.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, врачи предложили Ю.Тимошенко обследование и лечение, от которых экс-премьер отказалась. Р.Моисеенко отметила, что после этого было принято решение дать Ю.Тимошенко выписку из больницы и отправить в исправительное учреждение.

Согласно заключению немецких врачей, который опубликовала 21 апреля на своем сайте партия "Батьківщина", лечение Ю.Тимошенко в больнице Харькова не рекомендовано.