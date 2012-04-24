Прокуратура проводит проверку по заявлению Тимошенко
Прокуратура Харьковской области проводит проверку по заявлению Юлии Тимошенко относительно законности ее перевода из Качановской колонии №54 в «Центральную клиническую больницу №5 Укрзвлізниці» г. Харькова.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.
Как сообщал УНИАН, вечером 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове.
Накануне С.Власенко заявил, что Ю.Тимошенко перевезли в больницу без ее устного или письменного согласия.
22 апреля около 12.40 Ю.Тимошенко возвратили из больницы в колонию.
По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, врачи предложили Ю.Тимошенко обследование и лечение, от которых экс-премьер отказалась. Р.Моисеенко отметила, что после этого было принято решение дать Ю.Тимошенко выписку из больницы и отправить в исправительное учреждение.
Согласно заключению немецких врачей, который опубликовала 21 апреля на своем сайте партия "Батьківщина", лечение Ю.Тимошенко в больнице Харькова не рекомендовано.