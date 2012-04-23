Муж Тимошенко обратился к Путину и Обаме

Об этом говорится в заявлении А.Тимошенко по поводу пыток его жены, обнародованном на сайте чешской газеты Ukrgazeta.

«Обращаюсь к Президенту США Бараку Обаме, Президенту России Владимиру Путину, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, Председателю Европейского парламента Мартину Шульцу, Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой защитить и не дать физически уничтожить – убить Юлию Тимошенко. Прошу Вас также ввести персональные санкции против представителей режима Януковича, которые осуществляют издевательство и пытки над Юлией Тимошенко и другими политическими заключенными», - говорится в заявлении.

А.Тимошенко, который сейчас находится в Чехии, отмечает, что власть в Украине переживает глубокий кризис. «Режим Януковича терзают внутренние противоречия, разборки между группами влияния. Страна ощущает значительное обнищание населения, падение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Ложь пронизывает все действия власти сверху донизу», - отметил он.

«Стремясь замаскировать свои никчемные действия, провальную внешнюю и внутреннюю политику, власть прибегает к грубым действиям по усилению пыток и давления на незаконно осужденную Юлию Тимошенко. Невзирая на заключение немецких врачей, ее уже больше месяца насильственно удерживают без надлежащего лечения в Качановской колонии и не допускают к ней соответствующих специалистов», - подчеркивает муж экс-премьера.

По его убеждению, верхом цинизма и унижения элементарного человеческого достоинства можно считать насильственную перевозку Ю.Тимошенко в больницу «Укрзализницы». «Власть действует хуже, чем в самые жестокие времена сталинских репрессий, когда к людям врывались ночью, бросали на носилки и куда-то везли. Все что происходило с Юлией Тимошенко – это репетиция ее физического уничтожения – убийства, которое власть планирует осуществить с начала репрессий против нее. Такие же репетиции они проводили перед ее арестом», - отмечает А.Тимошенко.

Он заявил, что Ю.Тимошенко перевезли из колонии в больницу без ее письменного согласия. По словам А.Тимошенко, его жена настаивала на встрече с адвокатами, прежде чем начать лечение, а это могло произойти не раньше, чем в понедельник - первый рабочий день. «Сначала Юлию Тимошенко ночью в субботу тайно вывозят в больницу, а затем уже в воскресенье неожиданно возвращают назад в колонию. Абсолютно понятно, что никто и не собирался ее лечить, а все эти действия были совершены лишь с целью черного пиара – в очередной раз заявить на всю страну, что Тимошенко отказалась лечиться в харьковской больнице», - отметил он.

Муж Ю.Тимошенко напоминает, что независимые немецкие врачи в своем заключении четко заявили: эффективное лечение Ю.Тимошенко в больнице «Укрзализницы» города Харькова не представляется вероятным, а терапия там не будет успешной.

«Мы, как и раньше, настаиваем на двух вещах: первое - это неуклонное соблюдение протокола лечения, определенного немецкими врачами. Второе - проведение этого лечения специалистами, независимыми от Министерства здравоохранения, которое полгода врало, что Тимошенко здорова, и предоставляло циничные разрешения на суды в камере. Уже три месяца к лечению Юлии Тимошенко не допускают, например, профессора-нейрохирурга Николая Полищука», - говорится в заявлении.

А.Тимошенко убежден, что "операция "больница" была проведена с целью ввести в заблуждение украинское общество и мировое сообщество, а также с помощью разговоров о больнице отвлечь внимание от «абсурдности и незаконности очередной порции» обвинений против Ю.Тимошенко.

Он отмечает, что законность закрытия дел в отношении экс-премьера в 2005 году подтвердил также бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

«На основании этих событий мою жену планируют насильственно доставить в суд 28 апреля, невзирая на заключение немецких врачей о невозможности участия Ю.Тимошенко в судебных заседаниях по состоянию здоровья», - утверждает он.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко была переведена из Качановской колонии в больницу «Укрзализницы» в Харькове вечером 20 апреля.

Накануне Сергей Власенко заявил, что Ю.Тимошенко была перевезена в больницу без ее как устного, так и письменного согласия.

22 апреля около 12.40 Ю.Тимошенко вернули из больницы в Качановскую исправительную колонию. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, врачи предложили Ю.Тимошенко обследование и лечение, от чего экс-премьер отказалась. Р.Моисеенко отметила, что после этого было принято решение дать Ю.Тимошенко выписку из больницы и отправить в исправительное заведение.

Согласно заключению немецких врачей, которое опубликовала 21 апреля на своем сайте партия "Батькивщина", лечение Ю.Тимошенко в больнице Харькова не рекомендовано.