Эксперты: украинцы готовы выйти на улицы, но некому их выводить

Протестные настроения в Украине на подъеме и люди готовы выйти на акции протеста, однако нет лидеров, за которыми они были бы готовы пойти. Об этом в комментарии изданию Тиждень заявили руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко и голова Правления Центра социологических и политологических исследований «Социовымир» Сергей Таран.

«Никто не верит в социальные инициативы Кабмина, который сам не верит в эти инициативы, - заявил Небоженко. - Люди не верят, что что-то доброе и хорошее делается таким образом. Тем более, что Партия регионов их уже многократно обманывала».

«Скорее, протесты не происходят из-за того, что кризис в самой оппозиции, где нет четких лидеров, нет новых идей, желания возглавить протестное движение. А есть лишь желание успешно провести выборы в свою пользу и люди интуитивно это чувствуют. Вот в чем большая проблема», - подчеркивает Небоженко.

В свою очередь Таран отметил, что акции протеста в Украине будут и разные политические силы будут пытаться их поддержать в контексте избирательной кампании. «Другое дело, что эти акции протеста вряд ли будут объединенными», - заявил он.

«Поэтому акции бесспорно будут и протестные настроения будут, но отсутствие единого центра возможно будет способствовать тому, что эти акции не будут казаться очень массовыми», - отметил Таран.