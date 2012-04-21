Власенко возмущен принудительной госпитализацией Тимошенко

"Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко вместе с господином Евгением Барашем – руководителем Харьковского управления Государственной пенитенциарной службы фактически подтвердили, что вывезли Юлию Тимошенко в больницу без ее согласия на это. Также нет письменного согласия Юлии Тимошенко на госпитализацию", - сказал защитник экс-премьера, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

При этом защитник напомнил, что ранее, когда Ю.Тимошенко перевозили на обследование в больницу на два часа, «врачи с Банковой брали у нее письменное согласие». "Врачи с Банковой два дня подряд настаивали на том, чтобы немедленно начать лечебные процедуры, но Юлия Тимошенко не давала на это своего согласия и отказывалась от этого без консультации с защитниками", - сообщил он.

Также С.Власенко выразил возмущение тем, что представители пенитенциарной службы настаивают на том, что теперь защитники могут посещать Ю.Тимошенко только "в соответствии с графиком работы медицинского заведения". "Но я, как официальный защитник по делу, не должен обращаться с дополнительными заявлениями и ходатайствами о свидании с Юлией Тимошенко", - подчеркнул защитник.

С.Власенко также предположил, что женщина, которую привезли с Ю.Тимошенко в больницу, является ее соседкой по камере. "Я не исключаю, что это была сокамерница. Я удивлюсь, если это была она, и еще больше удивлюсь, если это был кто-то другой", - сказал он.

Как сообщалось, вечером экс-премьер-министра Ю.Тимошенко госпитализировали в Центральную клиническую больницу № 5 "Укрзализницы" Харькова.

По данным СМИ, она была доставлена в больницу около 23.00, а процедура перевозки была похожа на спецоперацию: в 18.00 в Качановскую колонию проехали две «скорые помощи», микроавтобус и четыре милицейские машины. При этом возле стен колонии находилось еще несколько милицейских машин. Приблизительно в это же время персоналу ЦКБ было дано указание домой не идти, оставаться на рабочих местах.

Сообщалось также, что вместе с Ю.Тимошенко в больницу привезли еще "какую-то женщину".

Сегодня начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Е.Бараш сообщил, что женщины содержатся в одной палате больницы «Укрзализницы». Он сообщил, что вторая госпитализированная, которая осуждена за преступления в сфере хозяйственной деятельности, имеет подобную патологию.