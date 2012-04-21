Власенко: немцы не советовали Тимошенко лечиться в Харькове
02:42, 21 апреля 2012Политика
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Немецкие медики не рекомендовали экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко лечиться в центральной клинической больнице «Укрзализницы» в Харькове.
Сергей Власенко, Евгения Тимошенко и Франсуа Зимере в зале заседаний суда
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.
По его словам, он получил официальный ответ немецких врачей после посещения Ю.Тимошенко.
«Они не рекомендовали Тимошенко лечиться в больнице «Укрзализницы». Все остальное – вопрос медицинской тайны», - сказал С.Власенко.
Он отметил, что такой вывод немецких специалистов, в том числе, связан с вопросом доверия экс-премьера к украинским врачам.
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