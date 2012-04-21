Власенко: немцы не советовали Тимошенко лечиться в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

По его словам, он получил официальный ответ немецких врачей после посещения Ю.Тимошенко.

«Они не рекомендовали Тимошенко лечиться в больнице «Укрзализницы». Все остальное – вопрос медицинской тайны», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что такой вывод немецких специалистов, в том числе, связан с вопросом доверия экс-премьера к украинским врачам.