У Богатыревой говорят, что готовы лечить Тимошенко в режиме он-лайн

,Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Моисеенко заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы готовы, чтобы и немецкие специалисты могли принимать участие совместно с нашими в лечении пациентки, а также, в случае невозможности осуществления такого визита, мы готовы в условиях телемедицинских консультаций, в режиме он-лайн работать», - сказала Р.Моисеенко.

Она сообщила, что Минздрав получил официальное заключение врачей немецкой клиники «Шерите» относительно оценки предложенного для лечения Ю.Тимошенко медицинского заведения.

По словам Р.Моисеенко, этот документ был передан немецкими врачами в Посольство Украины в ФРГ через Министерство иностранных дел Украины в Министерство здравоохранения.

«Немецкие врачи отметили, что выбранная больница (я напомню, что это центральная клиническая больница «Укрзализныци» города Харькова) «встречает теплой и светлой атмосферой, что указывает на широкий спектр оснащения по самым современным медицинским стандартам», - процитировала Р.Моисеенко официальное заключение немецких врачей.

Первый заместитель министра подчеркнула, что немецкие врачи дали положительную оценку, в частности, медицинскому оснащению, физиотерапевтическим приборам, а также уровню квалификации медиков.

По ее словам, немецкие специалисты также отметили психосоматические проблемы, которые могут возникнуть во время лечения пациентов с такими заболеваниями, которые диагностированы у Ю.Тимошенко.

«Немецкие специалисты сказали, что они говорили с большим количеством специалистов, которые могли привлекаться к процессу лечения, и они отметили, что, несмотря на то, что у них был языковой барьер и очень короткий срок (пребывания), им трудно оценивать, поскольку у нас совсем разные системы додипломной и последипломной подготовки специалистов, но однозначно было отмечено, что была заметна большая готовность к сотрудничеству, беспристрастное обращение, поэтому нет никаких сомнений относительно достаточного уровня профессиональной квалификации руководства и специалистов больницы», - уточнила она.

По словам Р.Моисеенко,, по оценкам немецких врачей, предложенные украинской стороной методики лечения Ю.Тимошенко отвечают европейским стандартам.

В то же время первый заместитель министра сказала, что в заключении немецких врачей нет рекомендации лично Ю.Тимошенко согласиться на лечение в предложенной больнице.

«Такой рекомендации нет. Возможно, они будут еще передаваться дополнительно», - сообщила Р.Моисеенко и подчеркнула, что Минздрав ссылается на окончательное официальное заключение немецких врачей.