Источник: Тимошенко и Яценюк договорились

По информации "Украинской правды", Юлия Тимошенко подписала декларацию о совместном участии на выборах с Арсением Яценюком - как в мажоритарных округах, так и по единому списку.

Тимошенко якобы передала текст со своим автографом через адвоката Сергея Власенко. Заявление должно быть объявлено в понедельник, 23 апреля.

Источники издания утверждают, что Тимошенко и Яценюк договорились сформировать единый список для выборов по пропорциональной системе на базе партии "Батькивщина", а после выборов - общую фракцию в новой Верховной Раде. Фактически список возглавит Арсений Яценюк.