Источник: Тимошенко и Яценюк договорились
13:29, 19 апреля 2012Политика
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Декларацию о совместном участии "Батькивщины" и "Фронту змін" на выборах планируют обнародовать в понедельник.
| Яценюк фактически возглавит список объединенной оппозиции
По информации "Украинской правды", Юлия Тимошенко подписала декларацию о совместном участии на выборах с Арсением Яценюком - как в мажоритарных округах, так и по единому списку.
Тимошенко якобы передала текст со своим автографом через адвоката Сергея Власенко. Заявление должно быть объявлено в понедельник, 23 апреля.
Источники издания утверждают, что Тимошенко и Яценюк договорились сформировать единый список для выборов по пропорциональной системе на базе партии "Батькивщина", а после выборов - общую фракцию в новой Верховной Раде. Фактически список возглавит Арсений Яценюк.
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