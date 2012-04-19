На суд по делу против Тимошенко прибыл посол Франции по правам человека

10:05, 19 апреля 2012
Политика
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В Харьков на заседание суда по делу относительно деятельности корпорации ЕЭСУ прибыл посол Франции по правам человека Франсуа Зимере.  

Посол Франції з прав людини Франсуа Зімере відповідає на запитання журналістів біля Качанівської колонії. Харків, 18 січня

Как передает корреспондент УНИАН, Ф.Зимере прошел в зал судебных заседаний.

Также в зале присутствуют народные депутаты Украины из разных фракций, журналисты и представители власти.

Как сообщалось, начало заседания Киевского районного суда Харькова запланировано на 10.00.

 

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