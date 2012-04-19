ЦИК засядет после обеда

09:37, 19 апреля 2012
Политика
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Сегодня ориентировочно в 14.45 (после совещания, которое начнется в 14.30) состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Центральна виборча комісія. Фото з сайту Радіо свободи
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, на заседании предусматривается рассмотрение текущих вопросов по подготовке к проведению очередных выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года.

Заседание состоится по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 6-й этаж, зал заседаний ЦИК.

Аккредитация на мероприятие продлится до 13.00 по телефону: 256-82-80. Аккредитация обязательна.

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