ЦИК засядет после обеда
09:37, 19 апреля 2012Политика
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Сегодня ориентировочно в 14.45 (после совещания, которое начнется в 14.30) состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.
|ЦИК готовится к выборам. Фото з сайту Радіо свободи
Заседание состоится по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 6-й этаж, зал заседаний ЦИК.
Аккредитация на мероприятие продлится до 13.00 по телефону: 256-82-80. Аккредитация обязательна.
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