ЦИК засядет после обеда

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, на заседании предусматривается рассмотрение текущих вопросов по подготовке к проведению очередных выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года.

Заседание состоится по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 6-й этаж, зал заседаний ЦИК.

Аккредитация на мероприятие продлится до 13.00 по телефону: 256-82-80. Аккредитация обязательна.