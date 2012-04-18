Янукович и Колесников обсудили планы по развитию новых автодорог в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как отметил Б.Колесников после встречи с главой государства, речь шла о средне- и долгосрочном планировании строительства новых автодорог в продолжение основного маршрута от западной до восточной границы Украины.

По словам вице-премьер-министра, речь идет о вопросе, который «нуждается в очень скрупулезном и серьезном изучении».

Кроме того, Б.Колесников доложил В.Януковичу о состоянии подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу. «Президент поинтересовался, все ли у нас в порядке, все ли успеваем, все ли профинансировано», - сказал вице-премьер-министр. Он напомнил, что вопрос подготовки национальной инфраструктуры к Евро-2012 детально обсуждался 12 апреля во время рабочей поездки главы государства во Львов.