Компания Ахметова приобрела крупнейшее облэнерго

12:28, 17 апреля 2012
Политика
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Компания DTEK Holdings Ltd накинула 60 млн 100 тыс. от начальной цены.

Ринат Ахметов
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Днепрооблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 17 апреля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Днепрооблэнерго" - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 10-ти шаговое повышение цены с размером одного шага в 6 млн грн., в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 50% "Днепрооблэнерго" наивысшую цену в 660 млн 100 тыс. грн., что на 60 млн 100 тыс. больше его начальной цены (600 млн грн - УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 50% "Днепрооблэнерго" 600 млн 100 тыс. грн., второй участник конкурса ООО "Луганское энергетическое объединение" предложило за приватизируемый пакет 600 млн 50 тыс. грн.

Напомним, к участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго» были допущены DTEK Holdings Ltd и ООО «Луганское энергетическое объединение».

Всего на участие в конкурсе по продаже 50% «Днепрооблэнерго» было подано две заявки.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета 50% «Днепрооблэнерго» составила 600 млн грн.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия были идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» до приватизации принадлежало государству, 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн грн.

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