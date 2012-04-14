Евгения Тимошенко говорит, что новый УПК лишит ее права видеться с мамой

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом она сказала сегодня во время выступления с приветственной речью на 40-й ежегодной конференции Международного общества за права человека, проходящей в тюрьме-мемориале Коттбус в Германии.

"Теперь, после реформы УПК, у людей не останется никакой возможности защищать свои права", - заявила Е.Тимошенко.

Она считает, что ряд новых положений Уголовного процессуального кодекса противоречит Конституции Украины. "Нужна объективная международная оценка этой псевдореформы, которая лишает украинцев права на свою защиту и защиту своей семьи от государственной карательной системы", - подчеркнула она.

"Если новая редакция УПК вступит в силу, я буду лишена права на свидания со своей мамой, хотя я надеюсь, что она к тому времени выйдет на свободу. Но за решеткой останутся люди, безвинно осужденные и не могущие позволить себе нанять адвокатов", - пояснила Е.Тимошенко.