Евгения Тимошенко говорит, что новый УПК лишит ее права видеться с мамой
Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения заявляет, что принятие нового Уголовного процессуального кодекса Украины не оставляет гражданам возможности реализовать свое право на защиту.
Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом она сказала сегодня во время выступления с приветственной речью на 40-й ежегодной конференции Международного общества за права человека, проходящей в тюрьме-мемориале Коттбус в Германии.
"Теперь, после реформы УПК, у людей не останется никакой возможности защищать свои права", - заявила Е.Тимошенко.
Она считает, что ряд новых положений Уголовного процессуального кодекса противоречит Конституции Украины. "Нужна объективная международная оценка этой псевдореформы, которая лишает украинцев права на свою защиту и защиту своей семьи от государственной карательной системы", - подчеркнула она.
"Если новая редакция УПК вступит в силу, я буду лишена права на свидания со своей мамой, хотя я надеюсь, что она к тому времени выйдет на свободу. Но за решеткой останутся люди, безвинно осужденные и не могущие позволить себе нанять адвокатов", - пояснила Е.Тимошенко.