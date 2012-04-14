Социальные инициативы Януковича могут оказаться разовой предвыборной акцией

Социальные инициативы Президента Виктора Януковича можно выполнить лишь при условии внесения изменений в пенсионное законодательство.

Об этом сказал председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, комментируя изменения в государственный бюджет, принятые Верховной Радой 12 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

«Доплаты к пенсиям могут оказаться разовой акцией, поскольку будут зафиксированы только в госбюджете-2012, а до следующего года могут просто исчезнуть с повестки дня», – заявил М.Якибчук. При этом он прибавил: «До сих пор, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия перечислялась, исходя из показателя средней зарплаты за 2007 год. Почему не за 2011 – понять тяжело».

Председатель НФПУ убежден, что главное в социальной защите пенсионеров – просто придерживался буквы закона. «Во всех соответствующих нормативных документах - и Законе «О пенсионном обеспечении», и всех законах относительно социальной защиты разных категорий граждан – содержатся положения об осовременивании пенсий в соответствии с минимальными зарплатами и индексом инфляции», – объяснил М.Якибчук. В то же время существуют подзаконные акты, например, Заключительные положения госбюджета-2012 или Закона «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений», позволяющие Кабмину решать, сколько доплачивать пенсионерам, исходя из наличия средств в бюджете.

Кроме того, подчеркнул председатель НФПУ, инициативы Президента будут восприниматься как популистское мероприятие в случае, если, во-первых, не будут приняты изменения к пенсионному законодательству. А во-вторых, если не будет увеличен до реального прожиточный минимум, к которому прямо или опосредствовано привязан размер пенсий.