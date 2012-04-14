В Партии регионов избирательным законом довольны и так

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».



По его словам, «отдельные технические правки там внести можно было бы, но учитывая тот настрой, который есть в политикуме, что боятся пересмотра, что вдруг что-то внесут такое, что потом отразиться на какой-то политической силе, наверное, это делать не надо».



А.Ефремов говорит, что ЦИК придется сделать некоторые «технические правки». По его словам, в статье 80 закона предусмотрено, что первая пятерка партийного списка представляется не фамилиями, а только именем и отчеством. По его словам, при принятии закона это опустили, и теперь это нужно будет изменить.



А.Ефремов сказал, что нельзя зарекаться, что еще каких-то изменений к закону не будет, что необходимое количество народных депутатов не обратится в Конституционный суд, как это уже было. «Но, по крайней мере, в нашей политической силе не ставиться целью пересматривать данный закон», - подчеркнул лидер фракции Партии регионов.