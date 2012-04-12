«Батькивщина» пытается блокировать трибуну Верховной Рады

Верховная Рада Украины отложила рассмотрение проекта нового Уголовного процессуального кодекса и решила рассматривать изменения в государственный бюджет на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение о рассмотрении Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» и ряд других законопроектов проголосовали 263 народных депутаты из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

После этого несколько десятков депутатов окружили парламентскую трибуну сообщает Тиждень.

Однако, работа парламента продолжается. В частности, депутаты оппозиции по очереди выступают с трибуны. Около 20 представителей ПР подошли к трибуне чтобы оттеснить оппозиционеров. Начались мелкие стычки.

Напомним, Рада продлил свое вечернее заседание в четверг, 12 апреля, до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что не видит препятствий для рассмотрения парламентом на заседании в четверг изменений в государственный бюджет на 2012 год для воплощения социальных инициатив Президента Виктора Януковича.