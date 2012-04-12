Рада сегодня под покровом ночи перекроит бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании народный депутат из фракции НУ-НС Арсений Яценюк попросил председателя ВР Владимира Литвина объяснить, почему депутатам раздают напечатанный проект госбюджета и означает ли это, что этот документ будет рассматриваться сегодня.

В.Литвин сообщил, что к нему обратились четыре фракции большинства с просьбой ускорить рассмотрение изменений в бюджет.

«Есть обращение четырех фракций рассмотреть этот и ряд других безотлагательных вопросов», - сказал он.

В.Литвин объяснил, что парламент должен немедленно принять изменения в бюджет, чтобы правительство успело провести необходимые расчеты и начать реализацию социальных инициатив главы государства уже с 1 мая.

В то же время спикер не уточнил конкретное время рассмотрения госбюджета, но заметил, что это произойдет после завершения рассмотрения первого тома Уголовного процессуального кодекса. (В настоящее время до конца первого тома парламента осталось рассмотреть 600 поправок – УНИАН.)

Это вызвало возмущение у А.Яценюка, который отметил, что парламент не должен ночью рассматривать проект госбюджета.

«Я прошу вас не умничать. Я понимаю, что вам нужно раньше уйти, вы пришли, наряд выдали и ушли, и председательствующему, пожалуйста, даже с точки зрения этики не ставьте такие вопросы», - ответил В.Литвин А.Яценюку, добавив, что когда нужно, даже европейские парламенты работают ночью.