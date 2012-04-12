Врачи Луценко просят их не доставать

Состояние экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко удовлетворительное, состояние анализов в норме.

Об этом в интервью УНИАН сообщил главный врач Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александр Ткаченко.

По его словам, все диагнозы, которые были у Ю.Луценко, подтверждаются, при этом он отметил, что состояние его здоровья улучшилось. «Если сравнивать год назад и сейчас, то сейчас состояние значительно лучше. Он же тогда и голодал», - сказал А.Ткаченко.

Главный врач отказался озвучить диагноз Ю.Луценко. «Что касается диагнозов - то только с его (Ю.Луценко - УНИАН) согласия, но такого согласия нет. По нашему закону, я не имею права озвучивать диагноз, говорить, что у него за болезни», - сказал А.Ткаченко. Он также обратился к журналистам с просьбой лишний раз не тревожить врачей больницы. «Я прошу не доставать врачей, пока мы не сделаем свое дело, пока мы не вылечим больного. А тогда любую информацию мы дадим, но только с согласия человека», - сказал А.Ткаченко.

Позже пресс-служба Министерства здравоохранения Украины прислала УНИАН комментарий главного врача Киевской городской клинической больницы скорой помощи А.Ткаченко, в котором, в частности, отмечается: «Действительно, у нас находится Ю.Луценко на обследовании по направлению медицинских работников СИЗО. Мы проводим обследования, которые невозможно провести в амбулаторных условиях или в условиях следственного изолятора. Состояние больного удовлетворительное. Болезней, которые угрожают жизни, Ю.Луценко не имеет. Конечно, у него есть заболевания, которые нуждаются в контроле, определенной корректировке. Состояние анализов в норме».

Как сообщал УНИАН, экс-глава МВД Ю.Луценко уже проходил лечение в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. В мае 2011 года его доставили в больницу из СИЗО на 22-й день голодовки. Тогда, из-за недоедания у него резко обострились хронические заболевания.

Сегодня, 12 апреля, супруга бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко Ирина заявила, что ее мужа в СИЗО заразили вирусным гепатитом TTV во время переливания крови.

И.Луценко заявила, что 19 сентября 2011 года в СИЗО были взяты анализы крови, и у ее мужа был выявлен вирусный гепатит TTV. Она отметила, что эта информация была скрыта от него Государственной пенитенциарной службой (ГПтС).

"В связи с тем, что он отказывался сдавать анализ крови, ему дали данные обследования, которое проходило 19 сентября 2011 года, где в СИЗО втихую были взяты анализы крови на разные вирусные гепатиты. В 10 случаях подтверждения нет, вирусный гепатит TTV выявлен", - сообщила И.Луценко.

«Знали уже тогда, какой у него был диагноз, просто скрывали, решили втихую отвезти анализы в лабораторию Министерства обороны, и не сказали, что Луценко – у тебя гепатит..., написали, что все хорошо», - сказала И.Луценко.

Она возложила ответственность на власть за то, что ее муж умирает.