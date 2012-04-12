Президент Украины Виктор Янукович прибыл во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства в здании нового терминала Львовского аэропорта уже встретился с президентом УЕФА Мишелем Платини.

Они вместе проводят осмотр нового терминала.

Ожидается, что В.Янукович и М.Платини вместе торжественно перережут ленту на церемонии открытия нового терминала.

Как сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, завтра из нового терминала будет осуществлен первый авиарейс.

Он также сообщил, что через две недели оттуда будут отправляться все международные рейсы, а с 15 июля - местные рейсы.