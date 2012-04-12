Янукович прибыл во Львов
11:35, 12 апреля 2012Политика
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Президент Украины вместе с Платини проводят осмотр нового терминала аэропорта.
|Виктор Янукович встретился с Платини
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства в здании нового терминала Львовского аэропорта уже встретился с президентом УЕФА Мишелем Платини.
Они вместе проводят осмотр нового терминала.
Ожидается, что В.Янукович и М.Платини вместе торжественно перережут ленту на церемонии открытия нового терминала.
Как сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, завтра из нового терминала будет осуществлен первый авиарейс.
Он также сообщил, что через две недели оттуда будут отправляться все международные рейсы, а с 15 июля - местные рейсы.
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