Кириленко о Газпроме, Януковиче, пенсионерах и социальных обещаниях

Председатель Политсовета блока “Наша Украина - Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО настаивает, чтобы правительство Виктора ЯНУКОВИЧА обнародовало по крайней мере приблизительную цену на российский газ на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

“Почему мы узнаем об ориентировочных переговорах о возможной передаче активов украинской газотранспортной системы российскому “Газпрому”, о договоренности увеличить цену на российский газ?”, - спросил В.КИРИЛЕНКО.

Он указал, что ответы на эти вопросы важны для всех жителей Украины, поскольку от цены на газ будут зависеть и тарифы на коммунальные услуги в следующем году. Следовательно, считает В.КИРИЛЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ бы должен был дать ответ на этот вопрос.

Также у В.КИРИЛЕНКО возникли вопросы к В.Януковичу относительно социальных инициатив Партии регионов. “В первую очередь, меня интересует, откуда будет взято 179 млрд. грн. на следующий год для обеспечения всех социальных обещаний Партии регионов, и почему 60 млрд. грн., которые правительство должно выплатить льготникам на основании решения Конституционного Суда, не выплачиваются правительством ЯНУКОВИЧА сейчас?”, - поинтересовался В.КИРИЛЕНКО.

“И кто будет возвращать 27 грн. каждому пенсионеру за январь, февраль и март, которые были недоплачены правительством ЯНУКОВИЧА в результате занижения реальной минимальной пенсии благодаря сознательно заниженному расчету внутреннего валового продукта и доходной и расходной базы бюджета”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что для него является принципиальным, чтобы В.ЯНУКОВИЧ ответил на этот вопрос до 30 сентября, чтобы каждый из пенсионеров, “у которых забрали по 81 грн.”, мог определиться, как ему голосовать.