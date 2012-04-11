Депутаты ради УПК перенесли обед

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 247 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, сначала на заседании полчаса будет выделено для выступлений народных депутатов, а затем ВР продолжит рассмотрение проекта УПК во втором чтении.

В.Литвин также отметил, что сегодня парламенту необходимо принять окончательно проект постановления относительно реализации рекомендаций ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, вчера ВР до 23.30 рассматривала во втором чтении проект УПК. Было рассмотрено только 47 из 614 его статей.

Проект постановления «О Плане мер по реализации положений Заключения №190 (1995) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Заявка Украины на вступление в Совет Европы» и Резолюции №1862 (2012) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Функционирование демократических институтов в Украине» (№10078)» Верховная Рада приняла за основу 21 марта.