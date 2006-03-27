В Киеве голосовали двое из трех

Лидирует по активности избирателей Печерский район

Явка избирателей в Киеве составляет 67,54%, сообщил журналистам заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Борис ТЕРЕЩЕНКО. Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованной информации КГТИК, лидирует по активности избирателей Печерский район, где участие в голосовании приняли 71,11% человек, аутсайдер - Соломенский район с 65%. По словам Б.ТЕРЕЩЕНКО, явка избирателей в Шевченковском районе составляла 65,6%, Оболонском – 70,9%, Подольском – 66,5%, Святошинском – 66,9%, Дарницком – 68,66%, Голосеевском – 68,3%, Днепровском – 67,63%, Деснянском – 68,7%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter