Карпачева пожаловалась на «судей» Иващенко в ВККСУ

Уполномоченный по правам человека указала на грубые нарушения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Конституции Украины и жестокое обращение с подсудимым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Основанием для акта реагирования уполномоченного стали события 9 апреля 2012 года на судебном заседании Печерского районного суда Киева, на котором рассматривали уголовное дело по обвинению В.Иващенко. На этом заседании присутствовали Н.Карпачева, которая прибыла туда после сообщений СМИ и обращения жены В.Иващенко о том, что подсудимого доставили в суд в тяжелом состоянии, а судебное заседание проводят в закрытом режиме, в не приспособленном для этого помещении.

Омбудсман выяснила, что В.Иващенко привезли в Печерский райсуд на карете скорой помощи из Киевского следственного изолятора, несмотря на то, что сам подсудимый возражал против этого, ссылаясь на обострение болезни. На протяжении пяти часов судебных дебатов В.Иващенко, лежа на медицинских носилках, был вынужден выступать на дебатах и с заключительным словом. Время от времени врачи давали ему обезболивающее. Другой подсудимый Сергей Михеев все это время стоял в металлической клетке (так называемом "стакане").

«По неизвестным причинам в свободном зале для проведения судебных заседаний – специально оборудованном для этого помещении – находились другие заключенные, доставленные в суд по другим делам, а также конвой. А дело В.Иващенко слушали в тесном помещении для конвоя. В нем половину площади занимают семь металлических клеток (так называемых "стаканов"), нет окон, а единственным доступом к свежему воздуху являются двери, однако закрытые все время судебного заседания. Условия стали еще более нестерпимыми, когда со двора в комнату начали поступать газовые выхлопы от работающего двигателя машины у дверей. Лишь после этого смогли включить принудительную вентиляцию», - отмечается в сообщении.

Также напоминается, что суд не принимал решения о закрытом рассмотрении дела, однако на заседание были допущены только участники процесса, врачи и Омбудсман Украины. «Не допустив моих родных в помещение, где проходил суд, меня лишили даже возможности моральной поддержки со стороны близких людей", – сказал в заключительном слове В.Иващенко, обратившись к Н.Карпачевой.

По мнению Омбудсмана, этот судебный процесс проводился с грубыми нарушениями статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, вопреки практике Европейского суда по правам человека и статье 129 Конституции Украины, которая предусматривает публичность и гласность судебных процессов.

Уполномоченный по правам человека считает жестоким обращением конвоирование больного человека на судебное заседание и непредоставление судом на протяжении пяти часов подряд возможности ему воспользоваться санузлом, получить питьевую воду, еду и пр. Это является нарушением Конвенции ООН против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и статьи 3 (запрещение пыток) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Производство Омбудсмана Украины по этому делу продолжается.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.