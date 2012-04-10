Верховная Рада проголосовала за 6 из 614 статей УПК

Верховная Рада Украины проголосовала за 6 из 614 статей Уголовного процессуального кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР поддержала во втором чтении статью 1 - криминальное процессуальное законодательство Украины; статью 2 - задачи криминального судопроизводства; статью 3 - определение основных терминов Кодекса; статью 4 – действие Кодекса в пространстве; статью 5 – действие Кодекса во времени; статью 6 – действие Кодекса по кругу лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня заседание ВР продлено до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Криминальный процессуальный кодекс рассматривается во втором чтении.