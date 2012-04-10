Верховная Рада проголосовала за 6 из 614 статей УПК
15:22, 10 апреля 2012Политика
2420 0
На утреннем заседании были рассмотрены только 180 из 3 тыс. 716 поправок к УПК.
|Депутати проголосовали за 6 статей УПК
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР поддержала во втором чтении статью 1 - криминальное процессуальное законодательство Украины; статью 2 - задачи криминального судопроизводства; статью 3 - определение основных терминов Кодекса; статью 4 – действие Кодекса в пространстве; статью 5 – действие Кодекса во времени; статью 6 – действие Кодекса по кругу лиц.
Как сообщал УНИАН, сегодня заседание ВР продлено до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Криминальный процессуальный кодекс рассматривается во втором чтении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter