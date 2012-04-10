Янукович велел Азарову добавить денег на СИЗО
14:03, 10 апреля 2012Политика
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Доложить о выполненной работе глава правительства должен до 10 мая 2012 года.
|Янукович доручил Азарову увеличить расходы на СИЗО
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Доложить о выполненной работе глава правительства должен до 10 мая 2012 года.
Также В.Янукович поручил министру юстиции Александру Лавриновичу и председателю Государственной пенитенциарной службы Александру Лисицкову принять меры с целью приведения подзаконных нормативно-правовых актов относительно правил содержания взятых под стражу лиц в соответствие с международно-правовыми стандартами в этой сфере.
Поручение главы государства должно быть выполнено до 8 июня 2012 года.
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