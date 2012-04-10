Янукович велел Азарову добавить денег на СИЗО

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить подготовку и представление на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на улучшение материально-бытовых условий содержания лиц в учреждениях предварительного заключения и их медико-санитарного обеспечения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Доложить о выполненной работе глава правительства должен до 10 мая 2012 года.

Также В.Янукович поручил министру юстиции Александру Лавриновичу и председателю Государственной пенитенциарной службы Александру Лисицкову принять меры с целью приведения подзаконных нормативно-правовых актов относительно правил содержания взятых под стражу лиц в соответствие с международно-правовыми стандартами в этой сфере.

Поручение главы государства должно быть выполнено до 8 июня 2012 года.